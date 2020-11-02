  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Salgına rağmen çalışıp Anadolu'daki okulların sıra ihtiyacını karşılıyorlar
Aktüel

Salgına rağmen çalışıp Anadolu'daki okulların sıra ihtiyacını karşılıyorlar

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin fedakar öğretmen ve öğrencilerinin ürettikleri sıralar, ilkokul öğrencileri için Siirt, Malatya, Erzurum ve Çorum'daki okullara dağıtıldı - Okul müdürü Turan Altıok: - "Milli Eğitim Bakanlığımızın vasıtasıyla 5 bine yakın sıra siparişi aldık. Bunun yarısını hazırlayarak dağıtıma hazır hale getirdik"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 11:08:17 -
Salgına rağmen çalışıp Anadolu'daki okulların sıra ihtiyacını karşılıyorlar

KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen fedakarca çalışıp sıra üreterek Anadolu'daki okulların ihtiyacını karşılıyor.

Lisenin metal işleri bölümündeki 13 öğrenci, öğretmenleri öncülüğünde Kovid-19 tedbirleri eşliğinde üretime devam ediyor.

Lisenin müdürü Turan Altıok, AA muhabirine, Türkiye'nin adeta bir seferberlikle Kovid-19 salgınına karşı mücadele verdiği dönemde, meslek lisesi öğrencilerinin de öğretmenleriyle el ele vererek eğitim için katkı yapmaya devam ettiğini söyledi.

- 5 bin sıra siparişi verildi

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ders Araçları Yapı Merkezi'nin Türkiye genelinde çalıştığı 60 okul arasında başarılı ilk üç okuldan biri olduklarına dikkati çeken Altıok, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın vasıtasıyla 5 bine yakın sıra siparişi aldık. Bunun yarısını hazırlayarak dağıtıma hazır hale getirdik. Sıraları, Kırşehir'deki okula ve bakanlığımızın belirlediği illere gönderdik. İlimizde Cumhuriyet İlkokuluna bir kısmını verdik. Siirt, Malatya, Erzurum ve Çorum'a 220'şer takım sıra yolladık. Tırlarla yerlerine ulaştırıldı. Öğrencilerimiz bu illerde kullanmaya başladı. Yine Yozgat ve belirlenen birkaç ile sıra göndereceğiz. "

Bakanlığın yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçmesiyle sorumluluklarının daha da arttığını vurgulayan Altıok, "Pandemiye rağmen öğretmen ve öğrencilerimiz hem hafta içi hem de hafta sonunda, yaz tatilinde çalıştılar. Lisedeki öğrencilerimiz ilkokuldaki kardeşlerine sıra yetiştirmek için gayret gösteriyorlar. Ara vermeden çalışmaya devam ediyorlar." dedi.

Metal İşleri Atölyesi şefi Rıfat Yaman da pandemi nedeniyle velilerin çocuklarını okula göndermeye çekinmesi nedeniyle ilk etapta 8 öğrenci ile çalışma yaptıklarını belirterek, "Malzemeler getirildikten sonra atölyemizde bükmesini, kaynağını yıkamasını yapıp boyasını gerçekleştiriyoruz. Daha sonra pabucunu takarak montajını yapıyoruz. Atölyemizde 13 öğrenci ve 5 öğretmenle çalışıyoruz. Öğrenciye ihtiyacımız var ama aileler pandemiden dolayı göndermeye çekiniyorlar." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgeden kritik haber geldi! Azerbaycan kuşattı
Dünya

Bölgeden kritik haber geldi! Azerbaycan kuşattı

Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki Şuşa şehrini güney cephesinden kuşattı.
Barbaros Şansal'dan depremle ilgili alaycı paylaşım
Gündem

Barbaros Şansal'dan depremle ilgili alaycı paylaşım

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve birçok CHP'li ismin kıyafetlerini diken terzi yamağı Barbaros Şansal, İzmir'de 62 kişinin ha..
Rıza Bey ve Doğanlar apartmanları hakkında kritik iddia!
Gündem

Rıza Bey ve Doğanlar apartmanları hakkında kritik iddia!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6’lık depremin ardından onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği Doğanlar ve Rıza Bey apartmanl..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay