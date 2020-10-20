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Aktüel Salgın, Bosna Hersek’te Türkçeye ilgiyi artırdı
Aktüel

Salgın, Bosna Hersek’te Türkçeye ilgiyi artırdı

Bosna Hersek’te Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından verilen Türkçe kurslarını Kovid-19 salgını döneminde büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 10:27:00 -
Salgın, Bosna Hersek’te Türkçeye ilgiyi artırdı

Salgın tedbirlerine riayet edilerek başlatılan yüz yüze eğitimlere A1, A2, B1, B2, C1, C2 seviyelerinde toplam 310 öğrenci kayıt yaptırdı. Farklı yaş gruplarına yönelik çevrim içi Türkçe kurslarına da ülke genelinde yoğun ilgi gösterildi. İlkokul öğrencilerine yönelik çevrim içi kurslara 187, lise öğrencilerine yönelik çevrim içi konuşma kulübü derslerine ise 108 öğrenci kayıt yaptırdı. Yunus Emre Enstitüsü ile Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) iş birliğinde başlatılan çevrim içi Türkçe kursuna da 97 kişi kayıt yaptırdı. Kreşlerde yürütülen ‘Oyunlarla Türkçe Projesi’ kapsamında ise 117 çocuğa Türkçe öğretilmeye başlandı. Ülke genelinde yürütülen ve 8 bine yakın öğrencinin ‘ikinci yabancı dil’ olarak Türkçe öğrendiği Tercihim Türkçe Projesi’ de devam ediyor.

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