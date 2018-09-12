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Şalgam lekesini çıkarmak için yapmanız gerekenler

Şalgam lekesi nasıl çıkar? Şalgam lekesini çıkarmak için hangi yöntemleri denemek gerekir?

12 Eylül 2018 Çarşamba 18:09
Şalgam lekesini çıkarmak için yapmanız gerekenler

Bir kök bitkisi olan ve kök boyası olarak da kullanılan şalgamın lekesi bekleyince daha da fena bir hal alır. Yoğun pigmentler içerir ve çıkarması zordur.

Şalgam suyu lekesi pantolondan nasıl çıkar derseniz pantolon ve diğer kıyafetler gözenekli olması nedeniyle ve lekeyi hemen emdiğinden dolayı lekeler gözenekler arasında kalır. Şalgam suyu lekesini pantolondan çıkarmak için hemen harekete geçmenizde fayda var. Şalgam suyu lekesini çıkarmak için bolca su kullanmalısınız. Su lekenin büyük bölümünü çıkaracaktır.

Şalgam suyu lekesini çıkarmak için en uygun deterjanlar sıvı deterjanlardır. Sıvı deterjanlar gözenekler arasına hapsolmuş lekelere karşı çok etkilidir ve bu şekilde geliştirilmiştir.

Sıvı deterjan şalgam suyu lekesini çıkarmadıysa toz kloru su ile karıştırıp şalgam lekesi olan kısmı bu çözeltiye bastırın. Şalgam lekesini bu çözeltide 1 gece bekletin. Ertesi gün bolca suyla yıkayın ve makineye atın.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 18:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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