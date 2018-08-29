Şalgam idrar söktürüyor

Şalgam turpgiller familyasındandır. Yurdumuzda kökü basık ve yuvarlak olanlar makbuldür. İçeriğinde B vitamini ve madeni maddeler vardır.

İdrar söktürür. Romatizma ve nikriste faydalıdır. Mafsal şişliklerini indirir, ağrılarını giderir. Böbrek kumu ve taşının düşürülmesine yardımcı olur. Apse, dolama, kan çıbanı ve donmalarda kullanılır. Ergenlik sivilcesi ve egzama gibi cilt hastalıklarında faydalıdır. Göğsü yumuşatır.

Akciğerleri ve bronşları temizler, vücuda rahatlık verir. Boğaz iltihaplarını giderir. Nekahat devresini kısaltır. Kabızlığı giderir. Vücudun hastalıklara karşı direncini arttırır. Şeker hastalarının susuzluğunu giderir.