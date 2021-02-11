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Kadın - Aile Salçalı buğday çorbası nasıl yapılır? Salçalı buğday tarifi
Kadın - Aile

Salçalı buğday çorbası nasıl yapılır? Salçalı buğday tarifi

Salçalı buğday çorbası | Akşam yemeğine farklı bir çorba denemek isteyenler 'Farklı çorba tarifleri' konusunu araştırıyor. Peki, sıcak buğday çorbası nasıl yapılır? Salçalı buğday çorbası tarifi

Yeniakit Publisher
2021-02-11 20:37:00 -
Salçalı buğday çorbası nasıl yapılır? Salçalı buğday tarifi

Buğday çorbası yapılışı | Besleyici bir çorba hazırlamak istiyorsanız; salçalı buğday çorbasını deneyebilirsiniz.

Salçalı buğday tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • Yarım su bardağı haşlanmış buğday
  • 1 adet soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 1 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 4,5 su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kuru nane

Salçalı buğday çorbası nasıl yapılır?

Nohut ve buğdayı ayrı ayrı geceden suya koyun.

Sabah sularını süzün ve ayrı yarı haşlayın.

Soğanı ince ince doğrayın.

Bir tencereye yağ koyun.

Sarımsak ve soğanı kavurun. Ardından salçayı ekleyip karıştırın.

Salçanın kokusu çıkınca sıcak suyu tencereye alın.

Buğday ve baharatları ekleyin.

Çorbayı ocaktan almadan nohutları ekleyin.

Çorbanızı kıtır eklemle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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