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Salata sağlıklı ama...

Sağlıklı beslenmenin simgesi Salata, Latince’de tuz anlamına ‘sal’ kelimesinden geliyor. ‘Tuzlanmış şeyler’, ‘çiğ sebzelerin zeytinyağı, sirke ve tuz ile hazırlanıp yenilmesi’ anlamına. Fakat siz siz olun salataya evet, tuza hayır deyin!

28 Ekim 2018 Pazar 18:31
Salata sağlıklı ama...


Unutmadan nar ekşisi de bu salata işinde başroldedir. Mevsimine göre koruk suyu da öyle..

Osmanlı Mutfağı’nın 1844’te basılan ilk yemek kitabı Melce’üt Tabbâh (Aşçıların Sığınağı) salatadan bahsederken, erguvan bile tariflerde yer alıyor. Şu her Mayıs’ta Boğaziçi’ni büyülü bir dünyaya çeviren erguvan..

Salata yapımının püf noktası; yıkanan malzemeleri iyice kurulamanızdır. Bunu sebzeyi kağıt üzerine yayarak yapabilirsiniz. Çünkü salata malzemesinin üzerindeki su, hazırlanan sosun tadını azaltır. İkincisi malzemelerin yüzeyi önce zeytinyağıyla kaplanmalı sonra da sirke, limon ve tuz eklenmeli.

Şimdi gelelim birkaç salata tarifine:

Közleme sebze salatası

Malzemesi: 2 adet patlıcan, 3 adet (sarı, kırmızı, yeşil) renkli biber, 5 adet taze soğan, 10 diş sarımsak, 1 adet taze kabak, 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 2 yemek kaşığı nar ekşisi, yarım çay kaşığı tuz

Bütün sebzeleri ızgarada közleyin. Patlıcanın kabuklarını soyup biberleri temizleyin. Közlenen sebzeleri küp şeklinde doğrayın ve hepsini karıştırma kabının içine koyun. Sızma yağı, nar ekşisini ve tuzu ekleyip beraber karıştırın.

Çökelek salatası

Malzemesi: 1 kg lor peyniri, 1 adet ince doğranmış renkli biber, 4 adet ince doğranmış taze soğan, yarım demet ince kıyılmış dereotu, yarım demet ince kıyılmış maydanoz, 8 adet çeri domates, 4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 1 adet limon suyu

Lor peyniri ve doğranmış malzemeleri bir kabın içinde karıştırın. Zeytinyağı ve limon suyunu ekleyip servis kabına koyun.

Semizotu salatası

Malzemesi: 2 bağ semizotu, 1 fincan sızma zeytinyağı, 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı ceviz içi, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 kahve kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sirke, 1 diş ezilmiş sarımsak..

Semizotlarının yapraklarını kopartın, temizleyip yıkayın. Süzgeçte suyunu süzün, kağıt üstünde kurulayın. Sosunu hazırlamak için; yoğurt, sirke, sarımsak, tuz ve zeytinyağını iyice karıştırın. Akıcı kıvamı olan bir sos elde edin. Semizotunu salata kabına alın ve hazırladığınız yoğurt sosunu üzerine dökün. Üstüne ceviz içi ve pul biberi ilave edin.

Bostane salatası

Malzemesi: 4 adet domates, 5 adet taze soğan, 1 demet maydanoz, 1 fincan domates suyu, 1 fincan zeytinyağı, 1 adet limon, 4 adet sivri biber, 1 kahve kaşığı tuz

Domateslerin kabuğunu soyun, çekirdeklerini çıkarın. Taze soğan, maydanoz, sivri biberi ince ince doğrayıp hepsini beraber karıştırın. Domates suyu, zeytinyağı, limon suyu ve tuzu ekleyip tekrar karıştırın. Salata kabına alıp servis edin.

Çerkez işi fasulye salatası

Malzemesi: 500 gr ince doğranmış haşlanmış taze fasulye, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı mayonez, 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 1 kahve kaşığı tuz, 1 kahve kaşığı karabiber, 2 yemek kaşığı ceviz içi..

Önce haşlanmış fasulyeleri süzdürün. Zeytinyağı, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Ayrı bir kabın içinde yoğurt ve maydanozu çırpın. Fasulyeleri servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız sosu döküp ceviz ile süsleyin.

 

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 18:31
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