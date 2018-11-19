Saksıda zencefil yetiştirebilirsiniz



Peki, bu şifalı bitkiyi evlerimizde saksıda yetiştirebilir miyiz? Cevabı evet.

Süpermarkette satılan etli tomurcuklu kökler ana malzememiz olacaktır.

Eğer zencefil kökü kurumamışsa ve özel bir işleme tabi tutulmamışsa bu kökten ev şartlarında ürün elde edebiliriz.



Eğer evde zencefil yetiştirmeye karar verirseniz satın almadan önce kökü dikkatlice kontrol edin. Kök sağlıklı olmalı, üzerinde çürükler veya hasarı olmamalıdır. En önemlisi üzerinde gözleri, yani büyümeye hazır halde bekleyen tomurcukları olmalıdır.

Kök keskin bir bıçakla birkaç parçaya kesilir. Her bir parçanın büyüklüğü 5-7 cm olmalıdır. En önemlisi ise her birinin üzerinde büyüme noktası olan tomurcuk olmalıdır.



Zencefili geceden sıcak suda bekletin.

Şimdi tek ihtiyacınız olan geniş bir saksı ve verimli toprak. Zencefil yatay olarak büyüdüğünden saksınızın geniş olması önemli.

Kökleri 2-3 cm derinliğinde toprağa ekeceğiz. Saksıyı ılık (20 derece) ve aydınlık bir yere koymamız gerekir. Direkt güneş ışığı üzerine gelmemelidir.

Bolca sulayın

Zencefil zengin, asitli ve gevşek toprakları tercih eder. Toprak sürekli nemli olmalıdır. Aksi halde kökler kuruyabilirler. Ama göllenme yapılmamalıdır, çünkü kökler çürüyebilir. Zencefili sprey şişesiyle sulayın ve sürekli nemli kalmasını sağlayın. Birkaç hafta içinde sonucu göreceksiniz.

Büyüme hızı çoğunlukla mevsime göre değişiklik gösterecektir. İlkbahar ve yaz başında zencefil daha hızlı büyür, kış aylarında birkaç ay sürebilir.

Kökler sürgünler verecektir. Kök sisteminin iyi gelişmesi için her birini ayrı saksıya dikeceğiz.

Anavatanı nemli tropik bölgeler olduğu için yazın üzerine sık sık ılık su püskürteceğiz. Doğrudan güneş ışınlarından korumalıyız. Oda şartlarında zencefil 60-90 cm yüksekliğe ulaşır. Yaz aylarında bitki çiçeklenmeye başlar ve kökler ekimden yaklaşık 10 ay sonra olgunlaşır.

Bu dönemde zencefil dinlenmeye geçer, yeşil yaprakları sararmaya başlar. Böylece hasada hazır hale gelir.

Yapraklarını kesip zencefil köklerini dikkatlice söküp yemeklerimizde kullanmaya başlayabiliriz. İstenirse bir sonraki yıl için saksı 10-15 derece sıcaklıkta bekletilir ve bir sonraki ilkbaharda zencefilin yeniden yeşil yaprakları çıkar.