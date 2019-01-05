Saksı çiçeklerinin bebekten farkı yok

Su ve besin en temel ihtiyacıdır çiçeklerin. Saksıların dar ortamında besin ve su ihtiyaçlarını uzun süre karşılayamazlar.

● Evinizde çiçekleri koyduğunuz yerleri; çiçeklerinizin istediği ısı ve ışık durumunu göz önünde tutarak seçmelisiniz.

● Çiçeklerinizi hava akımı olan yerlere, eski tabirle cereyana koymayın. Tıpkı bizler gibi onlar da cereyanda hasta olur.

● Çiçeklerinizi oldukları yerde ara sıra usul usul çevirerek, her tarafının ışıktan yararlanmasını sağlayınız.

● Çiçeklerde kullanacağınız suyun içilecek nitelikte, mümkünse kireçsiz, havalandırılmış ve oda sıcaklığında olmasına dikkat ediniz.

● Onları az sulamak kadar fazla sulamak da zararlıdır. Çiçeklerinizin türünü de göz önünde tutarak, toprak nemini kaybetmeye başladığı zaman lüzumu kadar sulama yapınız.

● Saksılarını her yıl, en geç 18 ayda bir; bir boy büyütmelisiniz.

● Sulamayı akşam saatlerinde yapınız.

● Afrika Menekşesi gibi tüylü yapraklıları suya hassas olan çiçeklerin yapraklarına su değmemesine dikkat ediniz.

● Yerini sevmiş, büyüyen, gelişen çiçeklerin yerini değiştirmeyiniz.

● Çiçeklerinizin aşırı sıcak, aşırı soğuk, kuru ve nemsiz ortamlarda çabuk bozulacağını unutmayınız.

● Çiçek açan süs bitkileri; açelya, onbiray, çanta, sıklamen gibi çiçeklerin 20 derecenin üzerindeki sıcaklıklarda çiçeklerini dökeceğini unutmayınız.

Kışın gübre gerekmiyor

Ev içinde yetiştirilen çoğu çiçeklerin en çok geliştikleri süre ilkbahar ve yaz aylarıdır. Bu süre içinde bitkileri düzenli olarak gübrelemek bol bol sulamak gerekir. Sonbahar ve kış mevsimlerinde bitkilerde büyüme yavaşlar. Bu sırada gübrelemeye gerek yoktur. Soğanlı ve yumrulu çiçeklere çiçeklenmeden önce bol gübre gerekir.

Harçlı toprak çiçek saksılarına doldurulmadan önce saksının altındaki fazla suyu akıtacak deliğin üzerine bir küçük kiremit konulmalıdır. Bu arada kullanılacak toprağın içinde zararlı böcek yumurtaları ve kurtların bulunmamasına çok dikkat etmek gerekir.

Çiçek fideleri dikilecek bahçe toprakları yanmış eski ağır gübreleriyle gübrelenecek olursa hem toprağın fiziksel durumu ıslah edilir, hem de çiçek fideleri daha güzel büyür. Buna ek olarak her kg toprağa 4-5 gr kadar karışık suni gübre verilmelidir. Fazla olursa çiçek köklerini yakar.

Bitkilerin hızlı büyüdüğü mevsimlerde bir ya da iki haftada bir saksılarına suni gübrelerden bir şerbet vermek de yararlı olur. Ancak gübre şerbeti verdikten sonra saksı toprağının uzun süre kuru kalmaması gerekir.