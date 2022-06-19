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Siyaset Sakın tutmayın küçük enişteyi! Davutoğlu’na bak sen
Siyaset

Sakın tutmayın küçük enişteyi! Davutoğlu’na bak sen

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili “Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 11:12:00 -
Sakın tutmayın küçük enişteyi! Davutoğlu’na bak sen

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye’deki programı kapsamında Kadirli ilçesinde de bir dizi ziyarette bulundu.

İlçede esnaf ziyareti gerçekleştiren Davutoğlu ziyaret ettiği çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaşın, Cumhurbaşkanlığı seçimi için “Başbakanlık yaptınız. Siz neden aday olmuyorsunuz” sorusu üzerine Davutoğlu, “Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız. Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayımda ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" şeklinde konuştu.

 

 

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Yorumlar

Ömer

Artık ciddiye almıyorum ne yapacakları da umurumda değil . Seçim yaklaşıyor tabela partileri silinecek ben blraz Ak parti kaybeder mi diye endişeleniyordum ama Artık endişem yok pahalılığa rağmen yine Erdoğan silip süpürecek . Kırk serçeden bir dolma olmaz . Bu CHP ye değil ülke mahalle bile verilmez . Allah korusun .
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