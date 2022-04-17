Sakın atmayın! O lekeleri yumurta kabuğu çıkarıyor
Yumurtanın sadece kendisi değil kabuğu da faydalı. Yumurta kabuğuyla zor lekelerden kurtulabilirsiniz. Nasıl mı? İşte cevabı…
Yumurta kabuğunu yüz maskesinden lekelere kadar birçok alanda kullanabilirsiniz. Yumurta kabuğunun asidi en zor lekeleri bile çıkarıyor. İşte uygulaması...
Yumurta kabuğu lekeleri yok eder
Mutfakta kullanılan bez havluların lekeleri bazen ne yapsanız çıkmaz. Bir file içerisine limon ve yumurta kabuğu koyun. Bir kaba bu fileyi yerleştirin. Üzerine lekeli havluyu örtün ve kaynar su dökün. Limonla yumurta kabuğundaki asit ve kalsiyum lekeleri yok edecektir.
Güzellik maskesi yapabilirsiniz
Yumurta kabuğu maskesi için önce yumurta kabuklarını yıkayın. Ardından sirkeli su ile yarım saat kaynatın ve durulayın. Kabukları fırın tepsisine yerleştirin ve 180 derecede 20 dakika fırınlayın. Sonrasında blenderdan geçirerek maske olarak da kullanabilirsiniz.