0553 313 94 23

Şakayla başlayan kavgada arkadaşını vurdu

Tekirdağ Karayolu üzerindeki bir inşaat firmasına ait şantiyede arkadaşıyla şakalaşan bir işçi, şaka kavgaya dönünce kuru sıkıdan bozma tabancasıyla arkadaşını vurdu.

08 Ocak 2019 Salı 18:02
Şakayla başlayan kavgada arkadaşını vurdu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir şantiyede, 2 işçi arasındaki şaka kavgaya dönüşünce kan aktı. İşçilerden Aydın Ö. (58) arkadaşı Hasan E.'yi (44), karnından vurarak, yaraladı.

Olay, Tekirdağ Karayolu üzerindeki bir inşaat firmasına ait şantiyede meydana geldi. Şantiyede çalışan işçiler Aydın Ö. ve Hasan E. arasındaki şakalaşma önce tartışmaya ardından da kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aydın Ö., üzerinde taşıdığı kuru sıkıdan bozma tabancayı çıkartarak, Hasan E.'ye ateş etti. Karın bölgesinden vurularak yaralanan Hasan E., Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hasan E., buradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aydın Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:02
  1. Aydın
  2. Tekirdağ
  3. Malkara
  4. Şakayla başlayan kavgada arkadaşını vurdu
  5. Arkadaşını yaraladı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş-Helmond Sport maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Helmond Sport maç sonucu
    1. Beşiktaş-Helmond Sport maçı kaç kaç..
    2. "Washington İran'a baskıyı iki katına..
    3. Muş'ta yarın okullar tatil mi 9 Ocak..
    4. Türkiye'de kişi başına kaç kitap..
    5. Hamsi yüzde 300 zamlandı! İşte nedeni...
    6. Alman Volkswagen Grubu elektrik..
    7. İzban grevi bitti mi? İzban son dakika..
    8. Erzurum'da eğitime kar engeli
    9. İş görüşmesinde skandal ifadeler!
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'ın..
    11. WhatsApp'ta büyük tehlike geri döndü!..
    12. AK Parti'den Erdoğan-İmamoğlu açıklaması
    13. BOTAŞ'tan "indirim beklentiyi..
    14. Bingöl 9 Ocak Çarşamba kar tatili var..
    15. Tahtını bırakan kralın eşi ilk kez..
    16. Diz yaralanmalarına hangi bölüm bakar?..
    17. Donanma Komutanlığındaki darbe..
    18. Konya'da yarın okullar tatil mi
    19. "Dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım..
    20. Devre Mülk Alt Komisyonu toplandı
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'