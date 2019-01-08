Şakayla başlayan kavgada arkadaşını vurdu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir şantiyede, 2 işçi arasındaki şaka kavgaya dönüşünce kan aktı. İşçilerden Aydın Ö. (58) arkadaşı Hasan E.'yi (44), karnından vurarak, yaraladı.



Olay, Tekirdağ Karayolu üzerindeki bir inşaat firmasına ait şantiyede meydana geldi. Şantiyede çalışan işçiler Aydın Ö. ve Hasan E. arasındaki şakalaşma önce tartışmaya ardından da kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Aydın Ö., üzerinde taşıdığı kuru sıkıdan bozma tabancayı çıkartarak, Hasan E.'ye ateş etti. Karın bölgesinden vurularak yaralanan Hasan E., Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hasan E., buradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aydın Ö. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.