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Şakayık sinirleri yatıştırıyor

Şakayıkın faydalarını sizler için derledik...

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:56
Şakayık sinirleri yatıştırıyor

Şakayıkın diğer adı biraz kabaca ama n’aparsınız; “ayıgülü” diyorlar. Birçok çeşidi var ama tıbbi şakayık; Mayıs-Haziran aylarında pembe veya kırmızı renkli çiçekler açar. Yaprakları derin parçalıdır. Kökünde; uçucu yağ, nişasta, şekerler, peanol ve peregrinin adlı bir alkoloid vardır. Ev ilaçlarında kökleri kullanılır.

Sinirleri yatıştırır. Hatta onu seyretmenin bile teskin olmayı sağladığı belirtilmektedir. Sara hastalarına da faydalıdır. Boğmaca ve öksürük şikayetlerini giderir. Nikris ve kramplarda da faydalıdır.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:56
  1. şakayık
  2. şakayığın faydaları

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