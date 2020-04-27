Sakarya’dan 1,3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye’nin otomotiv ihracatında başı çeken iller arasındaki Sakarya, yılın ilk çeyreğinde ülke ekonomisine yüzde 1,3 milyar dolar katkı sağladı. Sakarya’nın ocak-mart ihracatı özellikle tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,44 düştüğü görüldü. İhracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Gaziantep ve Ankara’nın ardından 7. sıradaki yerini koruyan kentten, yılın ilk çeyreğinde 135 ülke ve 7 serbest bölgeye 1 milyar 316 milyon 137 bin dolar ihracat gerçekleştirildi. Sakarya, otomotiv sektörü başta olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, makine ve aksamları endüstrisi ile diğer sektörlerin de katkısıyla ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor.

Toyota başta olmak üzere ev sahipliği yapan kentin yılın ilk çeyrek ihracatında en büyük pay, yüzde 91,8 ile yine otomotiv sektörü oldu. Sektörün ocak-mart dönemindeki ihracatı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,72 azalarak 1 milyar 209 milyon 217 bin dolar oldu.

Şehrin ihracatında ikinci sırada 20 milyon 596 bin dolarla “demir ve demir dışı metaller” yer aldı. Bu sektörü 12 milyon 958 bin dolarla “iklimlendirme sanayi”, 12 milyon 73 bin dolarla “kimyevi maddeler ve mamulleri”, 12 milyon 408 bin dolarla “makine ve aksamları” izledi.