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Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tutuklanan sanık yeniden tahliye edildi
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Gündem Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tutuklanan sanık yeniden tahliye edildi
Gündem

Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tutuklanan sanık yeniden tahliye edildi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin davanın bir önceki duruşmasında serbest bırakılmasının ardından itiraz üzerine tutuklanan sanık, yeniden tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 23:19:00 -
Sakarya'daki havai fişek fabrikası davasında tutuklanan sanık yeniden tahliye edildi

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklama kararı çıkarmasının ardından gözaltına alınarak cezaevine gönderilen ustabaşı Erşan Ö. hakkındaki karara avukatları itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Erşan Ö'nün tahliyesine karar verdi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Haziran'da görülen davanın üçüncü duruşmasında, sanıklar Asiye A. ve Erşan Ö'nün "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrolle tahliyesine karar vermişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı müşteki avukatlarının tahliyeye ilişkin itirazını kabul etmiş ve 2 sanık hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı. Gözaltına alınan iki sanık, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilmişti. İki sanıktan sorumlu müdür Asiye A. ise dün tahliye edilmişti.

 

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