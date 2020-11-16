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Aktüel Sakarya'da sonbahar güzelliği yaşanıyor
Aktüel

Sakarya'da sonbahar güzelliği yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-16 11:03:07 -
Sakarya'da sonbahar güzelliği yaşanıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'da sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonları kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

Kent merkezinde Donatım Park'a gelen vatandaşlar, yürüyüş yollarında ağaçların rengarenk yapraklarının arasında yürüyüş yapmanın keyfini yaşıyor.

Hazan renklerine bürünen parkların yanı sıra Sapanca ilçesinin yüksek kesimleri de sonbaharda sarının her tonunun görülebildiği ormanlarıyla görsel şölen sunuyor.

Zengin bitki çeşitliliğini barındıran ilçede, sonbaharın doğaya yansıyan sarı, yeşil ve kızıl tonları, ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar, fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

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