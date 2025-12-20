  • İSTANBUL
Sakarya'da şap alarmı: 37 mahalle karantinaya alındı!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde şap hastalığı paniği yaşanıyor! 3 işletmede tespit edilen aktif mihraklar sonrası 37 mahalle karantinaya alınarak hayvan hareketleri tamamen durduruldu. Üreticiler verim kaybından, tüketiciler ise yeni bir zam dalgasından endişeli.

Karasu Kaymakamlığı, ilçede görülen şap hastalığı (FMD) nedeniyle geniş çaplı bir güvenlik çemberi oluşturulduğunu duyurdu. Kaymakam Mehmet Uğur Arslan tarafından yapılan açıklamada, hastalığın yayılımını durdurmak için radikal önlemlerin devreye alındığı belirtildi.

37 MAHALLEDE HAYVAN GİRİŞ-ÇIKIŞI YASAKLANDI

Üçoluk, Subatağı ve İhsaniye mahallelerindeki işletmelerde hastalığın tespit edilmesinin ardından; Kızılcık, Kurudere ve Yeşilköy dışındaki tüm mahalleler karantina kapsamına alındı.

  • Kısıtlama: Karantina altındaki 37 mahallede hayvan hareketleri yasaklandı ve kordon önlemleri artırıldı.

  • Dezenfeksiyon: Hastalık tespit edilen bölgelerdeki besi çiftliklerine dezenfektan desteği sağlanarak muhtarlar bilgilendirildi.

19 BİNİN ÜZERİNDE HAYVAN AŞILANDI

Hastalıkla mücadelede aşılama seferberliği başlatıldı. Kaymakam Arslan, şu ana kadar toplam 19 bin 525 büyükbaş hayvana aşılama yapıldığını ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

EKONOMİK DARBE: ET VE SÜT FİYATLARI RİSKTE

Şap hastalığı insan sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmasa da hayvancılık ekonomisini sarsıyor.

  • Verim Kaybı: Besiciler, hastalık nedeniyle et ve süt üretiminde yüzde 20 ila 30 arasında kayıp yaşandığını belirtiyor.

  • Zam Kapıda: Üretimdeki bu düşüşün, kasap reyonlarındaki et fiyatlarına doğrudan zam olarak yansıması bekleniyor.

