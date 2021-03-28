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Aktüel Sakarya'da 'kimyasal gaz' tedirginliği!
Aktüel

Sakarya'da 'kimyasal gaz' tedirginliği!

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde hurdacıda bulunan sanayi tipi tüpün delinmesi sonrası açığa çıkan gaz sebebiyle 2’si polis 12 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-28 11:53:00 -
Sakarya'da 'kimyasal gaz' tedirginliği!

Olay, sabah saatlerinde Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi Muharrem Çoğal Sokak’ta bulunan bir hurdacıda meydana geldi. Hurdacıda çalışan kişi, sanayi tipi tüpü kesmek için ağzını açarak içini boşaltmak istedi. Yoğun bir kokuyla karşılaşan kişi, elindeki tüpü dereye atıp durumu yakınlarına bildirdi. Olay yerine gelen 6, çevrede yaşayan 3 kişi ve ihbar üzerine bölgeye gelen 2 polis memuru, kimyasal maddenin kokusundan etkilenerek fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekipleri zehirlenen kişileri Pamukova Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye giriş ve çıkışlar kapatılırken bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

24 saat gözetim altında tutulacaklar

Pamukova Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleleri yapılan ve AFAD ekiplerince banyo yaptırılan kişilerden 9’u Pamukova Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alınırken, 3 kişi ise 112 ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zehirlenen 12 kişinin 24 saat gözetim altında tutulacağı öğrenildi. AFAD ekiplerince bölgede sızıntıyla ilgili inceleme başlatıldı. KBRN ekibinin yaptığı incelemede, uçucu inorganik bileşenlerden oluşan karışım gazın zehirlenmeye sebep olduğu bildirildi.

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