Sakarya'da Kamyona Çarpan Tırın Sürücüsü Yaralandı
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde demir yüklü bir tırın kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kamyona çarpan demir yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Sakarya-Bilecik D-650 kara yolu Oruçlu Mahallesi mevkisinde Ö.D. yönetimindeki 41 TF 334 plakalı demir yüklü tır, U.K. idaresindeki 64 ABA 812 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kara yolunda bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik, tırın çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

