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Aktüel Sakarya'da Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu ve eşi Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Sakarya'da Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu ve eşi Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 15:23:10 -
Sakarya'da Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu ve eşi Kovid-19'a yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesi Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve eşinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Babaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Esra Babaoğlu ile hastanede yaptırdıkları test sonuçlarının pozitif çıktığını bildirdi.

Tedavilerinin Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde süreceğini aktaran Babaoğlu, genel durumlarının iyi olduğunu, dua beklediklerini kaydetti.

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