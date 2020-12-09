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Aktüel Sakarya'da evlerdeki toplu buluşma ve etkinlikler yasaklandı
Aktüel

Sakarya'da evlerdeki toplu buluşma ve etkinlikler yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:58:33 -
Sakarya'da evlerdeki toplu buluşma ve etkinlikler yasaklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerdeki toplu buluşma ve etkinlikleri yasakladıklarını bildirdi.

Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgınla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

En büyük bulaş kaynağının ev ziyaretleri olduğuna işaret eden Kaldırım, "Evlerde toplu buluşma ve toplu etkinlikleri yasakladık. Bu tedbiri ihlal eden her bir kişiye 3 bin 150 lira para cezası uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, açıklamasında vatandaşların tedbirlere uyması çağrısında bulundu.


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