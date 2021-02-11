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Gündem Sakarya’da deprem fay hattı nereden geçiyor? Sakarya’da depreme dayanıklı yerler
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Sakarya’da deprem fay hattı nereden geçiyor? Sakarya’da depreme dayanıklı yerler

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde anında panik yaşandı. Sakarya depreminde can ve mal kaybı yaşanmadı. Sakarya’daki deprem sonrası vatandaşlar Sakarya’da deprem fay hattının nereden geçtiğini, Sakarya deprem riski bulunan yerleri ile depreme dayanıklı yerler merak edilmeye başlandı. Peki Sakarya’da deprem fay hattı nereden geçiyor? Sakarya’da deprem fay hatları nereden geçiyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 13:41:00 -
Sakarya’da deprem fay hattı nereden geçiyor? Sakarya’da depreme dayanıklı yerler

İzmit-Adapazarı depremini üreten Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), Sakarya İlinin de içinde bulunduğu Marmara Bölgesi’nde 3 kol halinde uzanmakta ve önemli bir deprem tehlikesine neden olmaktadır. Kuzey Anadolu Fay Zonunun Kuzey Kol’u Düzce ili Gölyaka ilçesi ile Marmara Denizi altındaki Çınarçık Havzası’na (Harita 1) kadar olan kesimi 1999 İzmit depreminde kırılmıştır 

KAFZ ile bağlantılı ikincil bir fay olan Hendek fayı hakkında bilgimiz ne yazık ki kısıtlıdır. Bu fay Gümüşova-Hendek-Adapazarı hattında uzanmakta ve Adapazarı ovası içinde çökeller altında izlenememektedir. Sakarya ve çevresinde meydana gelen depremler Sakarya’da hasara neden olmaktadır. Hiçbirinde Sakarya merkez üssü olmamasına rağmen en çok hasarın görüldüğü yerlerden biri Sakarya olmuştur. Bunun nedeni ise, Sakarya’nın zemin yapısının gevşek ve alüvyal nitelik taşımasından dolayıdır” dedi.

Sakarya deprem riski olan yerler

Adapazarı’nı zemininin çok zayıf bir yapıda olduğunu belirten SAÜ Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Levent Gülen,, “1999 Depremi’nden sonra birçok araştırmalar yapıldı. Örneğin üniversitemizin bulunduğu tepe, zemin açısından gayet iyi. Valiliğimizin bulunduğu Camili Korucuk taraflarında zemin gayet iyi. Ama  Adapazarı şehir merkezi gibi düz olan ova kısmında maalesef alüvyal bir zemin ve gevşek bir zemin malzemesi var. bunun yanından yeraltı su seviyesi de çok sığ. Dolayısıyla buralarda zemin iyileştirilmesi yapılmadan binaların yapılması oldukça sakıncalı. Bu düz ovalarda zemin iyileştirilmesi mutlaka yapılmalı” dedi.

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