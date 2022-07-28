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Aktüel Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Aktüel

Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'da, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 19:27:00 -
Sakarya'da denize girmek yasaklandı

Sakarya'da, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, kaymakamlıklar tarafından alınan karar gereği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Denize girme kısıtlamasının ardından bazı vatandaşlar, kumsalda vakit geçiriyor.

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