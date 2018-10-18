Sakarya'da DAEŞ'e büyük operasyon!
Sakarya'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine yollandı.18 Ekim 2018 Perşembe 20:23
Sakarya'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla salıverildi.
15 Ekim'de, Sakarya'da terör örgütü DAEŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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