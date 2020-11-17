Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
SAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyetler gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli, Sakarya kent merkezi ve ilçeleriyle Kocaeli'de eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.