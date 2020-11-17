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Aktüel Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 14:09:48 -
Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ardışık ve karışık arama yöntemlerini kullanarak sabit/kontörlü telefonlar üzerinden haberleşmek suretiyle örgütsel faaliyetler gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli, Sakarya kent merkezi ve ilçeleriyle Kocaeli'de eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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