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Aktüel Sakarya, Düzce, Karabük ve Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 414 kişiye para cezası
Aktüel

Sakarya, Düzce, Karabük ve Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 414 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:37:14 -
Sakarya, Düzce, Karabük ve Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 414 kişiye para cezası

SAKARYA (AA) - Sakarya, Düzce, Karabük ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi ve sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 414 kişiye para cezası kesildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgesindeki cadde ve sokaklarda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, 22-26 Aralık'ta 21.00-05.00 saatlerinde 115, hafta sonu ise 81 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğini belirledi.

Kısıtlamaya uymayan 196 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 228 bin 353 lira ceza kesildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince hafta sonu kısıtlamasını ihlal eden 53 kişiye 138 bin 727 lira ceza uygulandı.

- Karabük

Karabük'te de kolluk kuvvetleri, sorumluluk bölgesindeki cadde ve sokaklarda sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetim yaptı.

Ekipler, kısıtlamaya uymayan 35 kişiye İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince 36 bin 900 lira ceza kesti.

Düzce ve Bolu'da ise hafta sonu 130 kişiye kısıtlama kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası verildi.

Kontrol noktalarında denetim gerçekleştiren Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısıtlamaya uymayan 107 kişiye 337 bin 50 lira ceza, Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise 23 kişiye idari para cezası uyguladı.

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