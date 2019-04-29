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Sakarya Büyükşehirli sporcu Türkiye 2.’si oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Halter Takımı sporcusu Reşit Ardahan Zorba, Gençler Türkiye Halter Şampiyonası’nda koparmada 120, silkmede 150 toplamda 270 kilogram kaldırarak Türkiye 2.

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:01
Sakarya Büyükşehirli sporcu Türkiye 2.’si oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Halter Takımı sporcusu Reşit Ardahan Zorba, Gençler Türkiye Halter Şampiyonası’nda koparmada 120, silkmede 150 toplamda 270 kilogram kaldırarak Türkiye 2.’si oldu.


Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Halter Takımı sporcusu Reşit Ardahan Zorba, Türkiye Halter Federasyonu Gençler Türkiye Halter Şampiyonasına katıldı. 23-28 Nisan tarihleri arasında Aydın Didim Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonada 45 ilden 380 erkek ve 246 kadın olmak üzere toplam 626 sporcu madalya için ter döktü.


Sakarya Büyükşehir Belediye sporcusu Reşit Ardahan Zorba, 102 kilogramda Türkiye 2.’si oldu. Koparmada 120 silkmede 150 toplamda 270 kilo kaldıran Zorba, Büyükşehir Belediyespor’a gümüş madalyayı getirdi.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 13:01
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