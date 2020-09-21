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Sağlık Sakal yumuşatmak için ne yapılır?
Sağlık

Sakal yumuşatmak için ne yapılır?

Sakal yumuşatmak için doğal çözümler nelerdir? Sakal bakımı için sakallara hangi ürünler iyi gelir? Erkeklerin merak ettiği konulardan biri olan sakal bakımına ilişkin ayrıntılar…

Yeniakit Publisher
2020-09-21 23:12:00 -
Sakal yumuşatmak için ne yapılır?

Tıpkı saçlar gibi sakalların da bakıma ve yumuşatılmaya ihtiyacı vardır. Özellikle sakal yapısı sert olan kişiler bu durumdan şikayet ederek Sakal nasıl yumuşar? Sorusuna yanıt aramaktadır.

Sakal bakımına yönelik kür ve sakal yumuşatmaya yardımcı olacak doğal çareleri bu yazımızda bulabilirsiniz. İşte Sakal nasıl yumuşar? Sorusunun yanıtına ilişkin ayrıntılar…

Sakal nasıl/ neyle yumuşatılır?

Şampuanla sakal yumuşatma

Haftada en az iki kere sakalınızı şampuanlamanız yumuşaması ve parlaması açısından faydalıdır.

Sakal şampuanı ile dairesel hareketlerle sakalınıza masaj yapın.

Tıpkı saçınıza uygulandığınız gibi şampuanladıktan sonra sakalınıza saç kremi uygulayabilirsiniz. Sakal için üretilen kremlerden de bulabilirsiniz.

Krem sakalınızı nemlendirip daha yumuşak olmasına büyük katkı sağlar.

Zeytinyağı ile sakal yumuşatma

Sakallarınızı parlak ve yumuşak tutmak için sakallarınıza zeytinyağı sürün. Zeytinyağında bulunan antioksidan ve nemlendirici özellikler yumuşak bir sakalın yumuşamasını sağlar. Zeytinyağını cezvede ısıtın. Yağla sakalınıza masaj yaparak gece boyu bekletin. Sabah ılık suyla durulayın.

Bal

Sakala bal uygulamak, balın yapışmasından ötürü zor olabilir ama bal sakalınızı yumuşak ve parlak olmasını sağlar. Bal sakalın uzamasına sağlamaya ve sakallarınızı da yumuşak tutmaya yardımcı olabilen doğal nemlendirici özellikler içerir. Bir miktar bala bir kaşık limon suyu ekleyerek sakalınıza masaj yapın ve 10 dakika beklettikten sonra soğuk suyla yıkayın.

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