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Gündem Saka kuşu getiren 2 kişiye milyonluk para cezası
Gündem

Saka kuşu getiren 2 kişiye milyonluk para cezası

Yeniakit Publisher
2023-09-06 16:04:00 -
Saka kuşu getiren 2 kişiye milyonluk para cezası

Yasa dışı yollarla saka kuşu getiren 2 kişiye milyonluk ceza kesildi.

 

ŞIRNAK 

Irak'tan Şırnak'a yasa dışı yollarla yaklaşık 1600 saka kuşu getiren 2 şüpheliye, tazminat bedeli dahil 2 milyon 292 bin 780 lira para cezası verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda geçen hafta ihbar üzerine bir araçta arama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ve Habur Gümrük Muhafaza ekipleri, yaklaşık 1600 saka kuşu buldu.

Durumun bildirildiği Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan kuşlardan yaklaşık 300'ünün yolda telef olduğu belirlendi. Kalan kuşlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimi'nde tedavinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Şüpheliler M.S.Y. ve M.B'ye, 52 bin 780 lira idari para cezası verildi, 2 milyon 240 bin lira tazminat bedeli uygulandı.
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Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, araçta uygunsuz koşullarda getirilen kuşlardan yaklaşık 300'ünün kafeste telef olduğunu belirterek, "Geriye kalanları Cudi Dağı bölgesine doğal yaşam alanlarına bıraktık. 2 şüpheli hakkında da tazminatla beraber idari para cezası uyguladık." dedi.

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