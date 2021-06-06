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Dünya Şaka gibi... ABD'den beslediği PKK'ya kınadı!
Dünya

Şaka gibi... ABD'den beslediği PKK'ya kınadı!

Terör sevici ABD, BÖLÜCÜ terör örgütü PKK'nın Peşmerge'ye yönelik dünkü saldırısını şiddetle kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 13:13:00 -
Şaka gibi... ABD'den beslediği PKK'ya kınadı!

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "PKK'nın, partnerimiz olan Peşmerge'ye yönelik ölümcül saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralı Peşmergelere de acil şifa dileklerinde bulunuldu.

ABD ayrıca, bölgede güvenliğin sağlanması için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile çalışmaya devam edeceğini aktardı.

IKBY Peşmerge Bakanlığından dün yapılan açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğu bildirilmişti.

Açıklamada, saldırı sonucu 5 Peşmerge'nin öldüğü, 7 Peşmerge'nin yaralandığı aktarılmıştı.

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Yorumlar

fetösavar

efendim hem döven hem de dayak yemiş gibi ağlayanlar hangi millettendi...
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