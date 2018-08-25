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Şaka değil gerçek! Çöpe atılan kupalar yeniden müzeye kaldırılıyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'un çöpe atılmak istenirken bir vatandaş tarafından alınıp fesleğen bitkilerine saksı yapıldığı ortaya çıkan 2 tarihi şampiyonluk kupasına, çöpe atılan 8 kupanın daha eklendiği bildirildi.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:59
Şaka değil gerçek! Çöpe atılan kupalar yeniden müzeye kaldırılıyor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'un çöpe atılmak istenirken bir vatandaş tarafından alınıp fesleğen bitkilerine saksı yapıldığı ortaya çıkan 2 tarihi şampiyonluk kupasına çöpe atılan 8 kupa daha eklendi.

Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, kayıp 10 kupa tespit ettiklerini, kupaları pazartesi günü teslim alacaklarını söyledi. Atilla ayrıca kupaları çöpe atan kişi bulunduktan sonra gerekli yasal işlemi başlatacaklarını da belirtti. Skandal olayın sürpriz şekilde tespit edilmesinden sonra yeşil-siyahlı kulübe ait farklı kupalar da çıktı. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletme çalışanının çöpe atmak isterken orada tesadüfen bulunan 75 yaşındaki Hüseyin Yılmaz'ın aldığı ve Babadağ İlçesi'ndeki yayla evine götürüp saksı yaptığı iki şampiyonluk kupasına yenileri de eklendi. 

"KAYIP 10 KUPA VAR"

Akkonakspor yöneticisi Hakan Karaca'nın 2 şampiyonluk kupasını fark edip Denizli'ye getirmesi ve Denizlispor yönetimi ile temasa geçmesinin ardından yayla evindeki diğer kupalar da gözden geçirildi. Bu kupalar arasında Denizlispor'a ait 3 kupa daha çıktı. Biri yeşil-siyahlıların aldığı TSYD Kupası olan, diğer ikisi ise özel turnuvalarda kazanılan kupalar da kulübe teslim edilecek. Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, yaptıkları araştırmada kayıp toplam 10 kupa olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Kupaların çöpe atılmasında kimin sorumluluğu varsa araştırıyoruz. Tespit ettiğimizde kulüp üyeliği varsa derhal iptal edilecek. Aldığımız duyumlar, kulübe gelen icralardan dolayı kupaların götürüldüğü şeklinde. Kayıp 10 kupa var. Pazartesi günü kupaları tesislerimizde teslim alacağız. Hangi sportif başarılara ait olduğuna bakacağız ve bakımlarını yaptıracağız. Bunları kamuoyuyla da paylaşacağız" dedi. 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:59
  1. Denizlispor
  2. Çöpe atılan kupalar
  3. yeniden müzeye kaldırılıyor
  4. kayıp kupalar
  5. şampiyonluk kupaları

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