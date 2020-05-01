Sahurda ve iftarda içebileceğiniz 7 şifa dolu hoşaf ve komposto tarifi

Komposto ve hoşaf arasında ciddi bir fark yoktur. Genellikle kurumuş meyvelerle yapılana hoşaf, taze ve yaş meyve ile yapılana ise komposto denir. Faydalarını incelediğimiz de vücuttaki su ihtiyacını karşılamakla görev alırlar. Özellikle vitamin dolusu olan bu içecekler yaşlanmaya da savaş açıyor, bağışıklığı güçlendiriyor.

Hoşafın tarihi

Osmanlı ziyafetleri her zaman hoşafla biterdi. Yani her ziyafetin sonunda kahveden önce hoşaf sunulurdu. Sofraya iki kaşık konur, bunlardan bir tanesi çorba, diğeri de susuzluğu gidermek için şerbet ve hoşaf içmekte kullanılırdı. Bu sayısız şifa dolusu içecekler Ramazan sofralarında da sıklıkla yer alıyor. Sahurda ve iftarda mutlaka denemeniz gereken hoşaf tariflerini size sunduk.

Kuru üzüm hoşafı

Kuru üzüm doğal antioksidan kaynağıdır. Sizi serbest radikallere karşı koruyup hastalıklara karşı savunmanızı güçlendiren bir meyvedir. En az ayda bir defa dört gün üst üste kuru üzüm suyu içmek karaciğerinizintemizlenmesine yardımcı olur.

Malzemeler ve yapılışı

2 su bardağı sarı çekirdeksiz kuru üzüm, 5 su bardağı su ve 1 çay bardağı toz şeker. Kuru üzümleri bir kaba alın ve üstlerini geçecek kadar soğuk su ilave edin. Bu şekilde 10 dakika suda bekletin. Sonra üzümleri süzün ve bir tencereye alın. 5 bardak suyu üstlerine ekleyin ve kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın ve toz şekeri ilave edin. Bu şekilde 5 dakika daha pişirin ve ocaktan alıp soğumaya bırakın. Soğuk olarak servis edin.

Kuru kayısı hoşafı

Sindirime yardımcı olan ve yazın rahatlıkla içebileceğiniz sağlık deposu kuru kayısı hoşafını evinizde hazırlamak oldukça basit. Hazır meyve suyu yerine çocuklarınıza da bu lezzeti içirebilirsiniz.

Malzemeler ve yapılışı

1 su bardağı kuru kayısı, 6-7 su bardağı su ve 1/4 su bardağı toz şeker. Kayısıları yıkayıp küpler halinde doğrayın. Daha sonra derin bir tencere içine doğranmış kayısıları koyup, üzerine su ve şekeri ekleyin. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.Orta ateşte kayısılar yumuşayıncaya pişirin. Şeker miktarını kendi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.