Sahte zeytinyağı markaları | Hileli zeytinyağı satan firmalar
Sahte gıda satan markalar | Gıda sahtekarlarına yine göz açtırılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan 91 firma ile 113 ürünü açıkladı. Peki, hangi firmaların zeytinyağı sahte | Sahte zeytinyağı satan firmalar hangileri? | Hileli zeytinyağı satan markalar | Hangi markaların ürünleri sahte çıktı | Sahte zeytinyağı satan markalar…
Sahte Ayçiçek yağı markalar | Zeytinyağı, ayçiçek yağı yemeklerin olmazsa olmazıdır. Gıda sahtekarları insanların sağlıklarını hiçe sayarak pek çok üründe hileye başvuruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan 91 firmayı açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı listede bal, çay, et, süt, yağ markaları yer aldı. İşte, hileli yağ markaları:
Sahte zeytinyağı markaları | Hileli zeytinyağı satan firmalar