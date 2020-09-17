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Gündem Sahte zeytinyağı markaları | Hileli zeytinyağı satan firmalar
Gündem

Sahte zeytinyağı markaları | Hileli zeytinyağı satan firmalar

Sahte gıda satan markalar | Gıda sahtekarlarına yine göz açtırılmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan 91 firma ile 113 ürünü açıkladı. Peki, hangi firmaların zeytinyağı sahte | Sahte zeytinyağı satan firmalar hangileri? | Hileli zeytinyağı satan markalar | Hangi markaların ürünleri sahte çıktı | Sahte zeytinyağı satan markalar…

Yeniakit Publisher
2020-09-17 22:32:00 - 2020-09-17 22:33:35
Sahte zeytinyağı markaları | Hileli zeytinyağı satan firmalar

Sahte Ayçiçek yağı markalar | Zeytinyağı, ayçiçek yağı yemeklerin olmazsa olmazıdır. Gıda sahtekarları insanların sağlıklarını hiçe sayarak pek çok üründe hileye başvuruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan 91 firmayı açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı listede bal, çay, et, süt, yağ markaları yer aldı. İşte, hileli yağ markaları:

Sahte zeytinyağı markaları | Hileli zeytinyağı satan firmalar

 

Sahte bal markaları | Hileli bal markaları hangileri
Sahte bal markaları | Hileli bal markaları hangileri

Gündem

Sahte bal markaları | Hileli bal markaları hangileri

Sahte çay markaları | Hileli siyah çaylar
Sahte çay markaları | Hileli siyah çaylar

Gündem

Sahte çay markaları | Hileli siyah çaylar

 

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