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Gündem Sahte süt markaları | Hileli peynir markaları hangileri?
Gündem

Sahte süt markaları | Hileli peynir markaları hangileri?

Sahte süt ve süt ürünleri | Gıda sahtekarlarının piyasaya sunduğu ürünler Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklandı. Açıklanan 113 parti ürünün arasında süt ve süt ürünleri de bulunuyor. Peki hangi marka sütler sahte? | Sahte süt markaları | Hileli süt satan firmalar | Hileli peynir markaları...

Yeniakit Publisher
2020-09-17 23:07:00 -
Sahte süt markaları | Hileli peynir markaları hangileri?

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan 91 firmanın ismini açıkladı. Vatandaşların sağlığını hiçe sayan süte ve peynirlere uygun olmayan maddeler ilave eden firma ve markalar merak ediliyor. Peki, hangi firmalar hileli süt ve peynir satıyor?

Satın aldığınız bir ürünün hileli olduğunu düşünüyorsanız; CİMER’e başvurabilirsiniz. Arzu ederseniz ALO 174’ü arayarak söz konusu marka ve ürün hakkında şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

Sahte süt markaları | Hileli peynir markaları hangileri?

Sahte bal markaları | Hileli bal markaları hangileri
Sahte bal markaları | Hileli bal markaları hangileri

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Sahte bal markaları | Hileli bal markaları hangileri

Sahte çay markaları | Hileli siyah çaylar
Sahte çay markaları | Hileli siyah çaylar

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Sahte çay markaları | Hileli siyah çaylar

Sahte zeytinyağı markaları | Hileli zeytinyağı satan firmalar
Sahte zeytinyağı markaları | Hileli zeytinyağı satan firmalar

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Sahte zeytinyağı markaları | Hileli zeytinyağı satan firmalar

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