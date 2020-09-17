Sahte süt markaları | Hileli peynir markaları hangileri?
Sahte süt ve süt ürünleri | Gıda sahtekarlarının piyasaya sunduğu ürünler Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklandı. Açıklanan 113 parti ürünün arasında süt ve süt ürünleri de bulunuyor. Peki hangi marka sütler sahte? | Sahte süt markaları | Hileli süt satan firmalar | Hileli peynir markaları...
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan 91 firmanın ismini açıkladı. Vatandaşların sağlığını hiçe sayan süte ve peynirlere uygun olmayan maddeler ilave eden firma ve markalar merak ediliyor. Peki, hangi firmalar hileli süt ve peynir satıyor?
Satın aldığınız bir ürünün hileli olduğunu düşünüyorsanız; CİMER’e başvurabilirsiniz. Arzu ederseniz ALO 174’ü arayarak söz konusu marka ve ürün hakkında şikayetlerinizi iletebilirsiniz.
Sahte süt markaları | Hileli peynir markaları hangileri?