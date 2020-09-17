Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş ürün satan 91 firmanın ismini açıkladı. Vatandaşların sağlığını hiçe sayan süte ve peynirlere uygun olmayan maddeler ilave eden firma ve markalar merak ediliyor. Peki, hangi firmalar hileli süt ve peynir satıyor?

Satın aldığınız bir ürünün hileli olduğunu düşünüyorsanız; CİMER’e başvurabilirsiniz. Arzu ederseniz ALO 174’ü arayarak söz konusu marka ve ürün hakkında şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

Sahte süt markaları | Hileli peynir markaları hangileri?