  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rıza Çalımbay'dan TFF'ye tepki: Mesafeyi koruyun diyorsunuz futbolculara da saldırın diyorsunuz

Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül kararı! İşte detaylar

OGM personel alımı ne zaman? OGM sözleşmeli personel alımı şartları 2020 neler?

Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışma saatleri

Bisiklet 'yeni normal' dönemin gözde ulaşım aracı olmaya aday
için kalan
Aktüel

Sahte seyahat belgesiyle uyuşturucu taşıyan zanlılar yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:55:56 -
Sahte seyahat belgesiyle uyuşturucu taşıyan zanlılar yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da, sahte seyahat belgesiyle uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan 3 kişi, narkotik polislerinin çalışmasıyla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki araçla Ankara'ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Kahramankazan ilçesindeki Akıncı gişelerinde bulunan yol kontrol noktasına gelen iki şüpheli araç, polis ekiplerince durduruldu.

Araçlardaki N.M, Z.Y. ve K.T, kendi adlarına düzenlenmiş ilaç ve kimya sanayisi sektöründe faaliyet gösteren E.P. firmasına ait Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Bölge Müdürlüğünün kaşesi de bulunan sevkiyat elemanı belgelerini polislere gösterdi.

- Firma isimleri doğrulamayınca planları deşifre oldu

Söz konusu firmayı arayan polisler, N.M, Z.Y. ve K.T'nin elemanları olup olmadığını sordu. Firmanın, söz konusu kişilerin elemanları olmadığını, ayrıca o gün için Ankara'ya sevkiyatlarının bulunmadığını belirtmesi üzerine belgelerin sahte olduğu anlaşıldı.

Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalar sonucu araçlardan birinde 330 gram, N.M'nin üzerinde 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçlamasıyla Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı