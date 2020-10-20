Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu

Maliyeti düşürmek amacıyla yapılan ve etil alkol yerine metil alkol kullanılarak hazırlanan sahte içkilerin çok sayıda kişinin ölümüne neden olmasının ardından güvenlik güçleri sahte içkiyle mücadeleye hız verdi.



İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak ve Kırklareli’nde 9 Ekim’den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükselirken, çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Ölümlerle ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten polis ve jandarma, başta ölüm olaylarının yaşandığı iller olmak üzere 23 ilde denetim ve operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda sahte içki üreten ve satan 296 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 78’i tutuklandı. Bazı şüpheliler, hakkında adli işlem başlatıldıktan sonra serbest bırakılırken, bazılarının ise kolluk kuvvetleri ve adliyedeki işlemleri sürüyor. Polis ve jandarma, halk sağlığını tehlikeye atan sahte içkiyle mücadele kapsamında her bilgiyi değerlendirerek ölümlerin önüne geçmek için çabalıyor.