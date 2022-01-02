Sahte içkiden can kaybı yükseldi! Ağır bilanço
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti. Türkiye genelinde 1 Aralık'tan bu yana ölenlerin sayısı 88'e çıktı.
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti. Türkiye genelinde 1 Aralık'tan bu yana ölenlerin sayısı 88'e yükseldi.
Nizip ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Ahmet Duyar, 14 Aralık'ta fenalaştı. Sahte içkiden zehirlenen Duyar, tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan hasta, 19 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Kentte 13 Aralık'tan bu yana sahte içkiden ölenlerin sayısı 9 oldu.
Türkiye genelinde ise son bir ayda 88 kişi yaşamını yitirdi.