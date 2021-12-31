  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de yılbaşında piyasaya sürmek için sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı, 86 litre sahte içkiye el konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 22:41:00 -
Sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye'de yılbaşında piyasaya sürmek için sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı, 86 litre sahte içkiye el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, O.M.G'nin yılbaşında piyasaya sürmek amacıyla sahte içki ürettiği bilgisini aldı.

Şüphelinin evine yapılan operasyonda 86 litre sahte içki ele geçirildi. O.M.G. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay