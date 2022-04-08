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Ekonomi Sahte dolar alarmı! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Ekonomi

Sahte dolar alarmı! Gerçeğinden ayırt edilemiyor

İstanbul'da piyasaya sürülmek üzere olan 10 milyon sahte dolar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 16:09:00 -
Sahte dolar alarmı! Gerçeğinden ayırt edilemiyor

Piyasaya sürmek üzere 10 milyon dolar sahte para basan kalpazanlar mali şube ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı

İstanbul'da mali şube ekiplerince düzenlenen şafak operasyonunda piyasaya yüzde 30 komisyonla sahte dolar süren bir çete takibe alındı.

Show Haber'den Serhat Alattinoğlu'nun haberine göre mali şube ekiplerinin kalpazanlara yönelik olarak yaptığı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Sorgulamadan sonra 5 kişi tutuklandı. Eğer bu kişiler yakalanmasaydı piyasaya tam 10 milyon dolar sahte para süreceklerdi.

Kalpazanlar orijinaline o kadar yakın para bastılar ki, döviz bürolarındaki para sayma makinalarından bile bir fireyle geçti.

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