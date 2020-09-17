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Gündem Sahte çay markaları | Hileli siyah çaylar
Gündem

Sahte çay markaları | Hileli siyah çaylar

Sahte baharat satan firmalar | Gıda sahtekarları baldan çaya pek çok üründe hileye başvuruyor. Vatandaşların sağlıklarıyla oynayan bu firmalar Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklandı. Pek çok kişi 'Hangi firmalar sahte siyah çay satıyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hangi çaylar sahte çıktı? | Hangi markaların çayı sahte | Hileli çay satan firmalar | Hileli çay markaları | Hileli baharat markaları | Sahte baharat satan firmalar.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 22:03:00 -
Sahte çay markaları | Hileli siyah çaylar

Az para harcayıp kalitesiz, sahte ürünler yapıp vatandaşların sağlığıyla oynayan hilekârlar ifşa oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları ve hileli ürünlerin listesini kamuoyuna duyurdu. 91 firma ve 113 parti üründeki hile tespit edildi.

Vatandaşlar kullandıkları bir ürünün hileli olduğunu düşünüyorsa CİMER’e kayıt açabilir ya da AL 174’ü arayabilir.

Sahte baharat satan firmalar   

                                        

Sahte çay markaları | Hileli siyah çaylar

Sahte bal markaları | Hileli bal markaları hangileri
Sahte bal markaları | Hileli bal markaları hangileri

Gündem

Sahte bal markaları | Hileli bal markaları hangileri

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