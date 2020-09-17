Sahte çay markaları | Hileli siyah çaylar

Sahte baharat satan firmalar | Gıda sahtekarları baldan çaya pek çok üründe hileye başvuruyor. Vatandaşların sağlıklarıyla oynayan bu firmalar Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklandı. Pek çok kişi 'Hangi firmalar sahte siyah çay satıyor?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hangi çaylar sahte çıktı? | Hangi markaların çayı sahte | Hileli çay satan firmalar | Hileli çay markaları | Hileli baharat markaları | Sahte baharat satan firmalar.