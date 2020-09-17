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Gündem Sahte bal markaları | Hileli bal markaları hangileri
Gündem

Sahte bal markaları | Hileli bal markaları hangileri

Hangi marka ballar sahte | Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladı. Açıklanan markalar arasında aracılık ürünleri de yer aldı. Peki, sahte bal satan markalar hangileri? | Sahte bal markaları | Sahte bal isimleri | Hileli bal markaları | Hileli bal satan markalar.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 21:16:00 -
Sahte bal markaları | Hileli bal markaları hangileri

Hangi firmalar sahte bal satıyor? | Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan 91 firmaya ait 113 parti ürünün listesini açıkladı. Açıklanan 113 ürün arasında arıcılık ürünleri de yer aldı. Vatandaşlar bu gelişmenin ardından internette “Hangi marka bal sahte?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladı hileli ballar hangi markalara ait.

2012 yılından bu yana taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen  1.609 firmaya ait 3.605 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.

Hileli olduğunu düşündüğünüz ürünler için CİMER'e kayıt açabilir ya da ALO 174 Gıda hattını arayabilirsiniz.

Sahte bal markaları | Hileli bal markaları hangileri

 

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