Hangi firmalar sahte bal satıyor? | Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan 91 firmaya ait 113 parti ürünün listesini açıkladı. Açıklanan 113 ürün arasında arıcılık ürünleri de yer aldı. Vatandaşlar bu gelişmenin ardından internette “Hangi marka bal sahte?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladı hileli ballar hangi markalara ait.

2012 yılından bu yana taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen 1.609 firmaya ait 3.605 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu.

Hileli olduğunu düşündüğünüz ürünler için CİMER'e kayıt açabilir ya da ALO 174 Gıda hattını arayabilirsiniz.

Sahte bal markaları | Hileli bal markaları hangileri