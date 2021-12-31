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Aktüel Sahte alkol operasyonu! 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Sahte alkol operasyonu! 3 şüpheli yakalandı

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 63 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 21:27:00 -
Sahte alkol operasyonu! 3 şüpheli yakalandı

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 63 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, il merkezinde iki adrese ve bir araca eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonlarda 63 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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