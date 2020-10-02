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Aktüel Şahinkaya Kanyonu'na ilgi Kovid-19 döneminde ilgi arttı
Aktüel

Şahinkaya Kanyonu'na ilgi Kovid-19 döneminde ilgi arttı

TÜRSAB Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yılmaz Uzunlar: - "Doğada macera yaşamak isteyen adrenalin tutkunları buraya geliyor. Buranın tanıtımını daha iyi yaparsak binlerce turisti ağırlayabiliriz"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:08:00 -
Şahinkaya Kanyonu'na ilgi Kovid-19 döneminde ilgi arttı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde doğal güzelliğiyle büyüleyen Şahinkaya Kanyonu, ziyaretçilerden ilgi görmeye devam ediyor.

Her yıl binlerce ziyaretçinin uğrak yerlerinden Altınkaya Barajı sularının oluşturduğu kanyon, macera tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Tekne turlarının yanı sıra ekstrem sporlar, su sporları ve doğa yürüyüşü yapılabilen kanyonda, kanyon girişinden aktivitelere kadar her alanda yeni tip koronavirüs (Kovid-10) tedbirlerine özen gösteriliyor.

Ateş ölçümü yapılıp, eller dezenfekte edildikten sonra maskeyle kanyona alınan ziyaretçiler, yemyeşil ağaçların arasından süzülen baraj gölü kenarındaki parkurdan yürüyüp, teknelerle 3 kilometre uzunluğundaki kanyonda gezebiliyor.

Profesyonel rehberler eşliğinde kanyon etrafında doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler, metrelerce yükseklikten doğal güzellikleri izleme fırsatı buluyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Orta Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yılmaz Uzunlar, AA muhabirine, kanyonda gezen yerli ve yabancı turistleri Kovid-19 tedbirleriyle ağırladıklarını söyledi.

Baraj gölünde maviyle yeşilin pek çok farklı tonunun buluştuğuna işaret eden Uzunlar, Şahinkaya Kanyonu'nun Türkiye'nin en güzel kanyonları arasında bulunduğunu vurguladı.

Kanyonda Samsun Büyükşehir Belediyesi ile vatandaşların çok sayıda teknesi bulunduğuna dikkati çeken Uzunlar, "Türkiye'nin her yerinden vatandaşlarımız burayı görmek için geliyor. Son aylarda yabancı turistlerin de geldiğini gözlemliyoruz. Kanyonun etrafında doğa yürüyüşü ve kamp yapıyorlar. Kovid-19'dan sonra kanyona ilgi daha da arttı. Doğada macera yaşamak isteyen adrenalin tutkunları buraya geliyor. Buranın tanıtımını daha iyi yaparsak binlerce turisti ağırlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Uzunlar, Şahinkaya Kanyonu'ndan 10 kilometre aşağıda fazla bilinmeyen Kaplancık Kanyonu bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Burası da doğa harikası. Kanyon ve göl birleşiminde adacıklar bulunuyor. Gölün kıyısında yeşil ve mavi ile buluşan koylar var. Böyle bir güzelliğin eşdeğeri sadece Brezilya'da bulunuyor. Kaplancık Kanyonu, Şahinkaya Kanyonu kadar çok bilinmiyor. Biz buranın tanıtımına ağırlık verdik. Burayı da turizme kazandırmak istiyoruz. Böylesi doğa harikası bir yeri dünyaya tanıtmamız lazım. Doğal güzelliklerle dolu yan yana iki kanyonun tanıtımını iyi yaparsak, yerli ve yabancı turist sayısının daha da artacağına inanıyorum."


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