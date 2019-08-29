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Şahin’den 30 Ağustos mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 30 Ağustos 1922 tarihinin Türk milletinin kadınıyla, erkeğiyle, tüyü bitmemiş yetimiyle tek yürekle yazdığı Kurtuluş Destanı’nın zaferle taçlandığı gün olduğunu kaydetti.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
Şahin’den 30 Ağustos mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 30 Ağustos 1922 tarihinin Türk milletinin kadınıyla, erkeğiyle, tüyü bitmemiş yetimiyle tek yürekle yazdığı Kurtuluş Destanı’nın zaferle taçlandığı gün olduğunu kaydetti.


30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Şahin, 30 Ağustos Zaferi’nin, özgürlük ve bağımsızlığına aşık Türk milletinin boyunduruk altına girmemek için verdiği destansı bir mücadelenin zaferi olduğunu bildirdi. Başkan Şahin, şunları aktardı:


“Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin sona erdiği 30 Ağustos tarihi; kadınıyla, erkeğiyle, tüyü bitmemiş yetimiyle tüm milletin tek yürek, tek bilek olarak yazdığı Kurtuluş Destanı’nın zaferle taçlandığı gündür. Kurtuluş mücadelemiz büyük fedakarlıklar ve kahramanlıkların öyküsüdür. 30 Ağustos ise bu şanlı özgürlük mücadelesinin zaferle sonuçlandığı gün olarak tarihe geçmiştir. 30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlığını savaş meydanında Dünya’ya ilanı, bu milleti tutsak etmeye, sömürge yapmaya, bu topraklarda hayali devletler kurmaya yönelik yanlış hesapların Afyon’dan, Dumlupınar’dan, Kocatepe’den ve İzmir’den Mehmetçik süngüsüyle dönmesidir. 30 Ağustos, yıllar süren milli mücadele tarihinin sonunda ulaşılan üstün başarıyla yüzyıllardır adım adım Dünya’yı parselleyen sömürgeci güçlerin karşılaştıkları en ağır yenilgi ve aldıkları en kesin cevaptır.”


30 Ağustos zaferiyle 1071 yılında Malazgirt Meydan Muharebesi sonucu Anadolu topraklarının Türk milletine değiştirilmesi mümkün olmayan şekilde vatan olduğunun tescillendiğini vurgulayan Başkan Şahin, “Kahraman atalarımızın izinde bugün de aynı irade ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Yolumuza taş döşemeye çalışanlarla, ülkemiz üzerinde hesapları olanlarla her daim mücadele halindeyiz. Cephede bükemedikleri bileği parayla pulla bükmeye çalışıyorlar. Ama başaramazlar Bu millet hiçbir güç ve yaptırım karşısında eğilmedi, eğilmeyecek! Çünkü biz geçmişini bilen, tarihine saygı duyan, ataları ve onlardan aldıkları mirasla gurur duyan bir milletiz. Gerektiğinde yeni destanlar yazacak, yeni zaferler kazanacak kudrete sahibiz. Türkiye, geleceğine umutla, güvenle ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’ncı yıldönümü vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, bu vatan için kanını döken tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:03
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