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Şahinbey’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Gaziantep (İHA) Şahinbey Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği spor programına katılan kadınlar doyasıya eğlendiler.

08 Mart 2019 Cuma 15:46
Şahinbey’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması

Gaziantep (İHA) Şahinbey Belediyesinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği spor programına katılan kadınlar doyasıya eğlendiler.


Şahinbey Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bazı etkinlikler düzenledi. Akkent Spor Köyündeki Ampute Futbol Sahasında sadece bayanların katıldığı spor etkinliğinde kadınlar günlerini dolu dolu kutladı. Günün ilk programı Akkent Spor Köyünde gerçekleştirilirken, programa katılan kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü spor yaparak kutladılar.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Akkent Spor Köyü’ndeki programa katılan AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttılar.


AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, vatandaşa hizmet için çalıştıklarını belirterek “15-20 yıl öncesine gittiğimizde su akıyor mu, alt yapı çalışıyor mu yollar ne durumda gibi konulardan bugün çok farklı isteklerle karşılaşıyoruz. Artık vatandaşlarımız belediyelerimizden başka illere geziler istiyorlar. Sosyal tesislerde vatandaşların sağlıklı yaşayabilmeleri için spor salonları bulunuyor. Bunlar çok güzel hizmetler. Bu hizmetler ananızın ak sütü gibi sizlere helal olsun. Çünkü bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde sizlere hizmet için varız. Bizler halka hizmet hakka hizmettir diyoruz ve hizmetlerin kalitesini arttırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin her şehri yapılan çalışmalarla örnek bir noktaya geldi. Belediyelerimiz, her semtimizde, mahallemizde ve köyümüzde yaşam kalitesini arttırabilmek için altyapı, üst yapı, sosyal tesisler, spor tesisleri, kurslar ve geziler düzenliyor. Bizler bunları daha da ileri noktalara taşımak istiyoruz” dedi.


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak bayanlara yılın her gününde değer verdiklerini belirterek, “Bizim inancımızda cennet annelerin ayakları altındadır. Sağlıklı yaşam bizim için önemli bunun için 2 şeye ihtiyacımız var. Bunlardan birincisi sağlıklı beslenme ikincisi spor. Bütün hanım kardeşlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Toplum hanımların elleriyle güzelleşiyor. Karı koca demek elmanın iki yarısı demek. Biliyorsunuz Şahinbey Belediyesi olarak 10 yıldır Evlilik Okulu projesini uyguluyoruz. Bu projemizde eşlerin birbirine davranışını öğretiyoruz ki mutlu aile huzurlu toplumu elde edelim. Bu dünyada iyi bir eş ve iyi bir iş çok önemli. Allah gönlünüzdekini versin. Evlenecek çiftlere 3 haftalık eğitim veriyoruz. Bu eğitim sonrasında çiftlerimize otomatik çamaşır makinası hediye ediyoruz. Ayrıca her ay Evlilik Okulu Projemize katılan yeni evlenecek çiftler arasında kura çekerek bir çiftimizi Umreye gönderiyoruz. İnşallah yeni dönemde de kadınlar için projelerimiz devam edecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:46
  1. doğa

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