Şahinbey Belediyesi'nden gıda da usulsüzlüğe sıfır tolerans

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir MİGROS şubesi ile iki yerel market hakkında işlem yapıldı. Zabıta ekiplerinin raflarda yaptığı kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş çok sayıda ürüne el konuldu. Halk sağlığını tehdit eden bu duruma karşı gerekli yasal işlemler uygulanırken, söz konusu işletmeler 3 gün süreyle kapatıldı.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu son kullanma tarihi geçmiş ürün satışında yüzde 97’lik bir düşüş olduğunu belirterek, “Zabıta ekiplerimizle birlikte halkımızın sağlığını korumak adına denetimlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. 2024 yılı içerisinde 31 bin 500 iş yerini denetledik. 2025 yılında ise daha yıl bitmeden 33 bin iş yerini denetledik. Yapmış olduğumuz bu denetimlerle vatandaşımızın daha güvenli alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Geçen yıl yapmış olduğumuz denetimlerde 196 binden fazla son kullanma tarihi geçmiş ürünü maalesef marketlerde yakaladık ve imha ettik. Yılbaşında almış olduğumuz kararla bundan böyle son kullanma tarihi geçmiş ürün satan iş yerlerine, ilk tespitte 3 gün, ikinci tespitte 7 gün, üçüncü tespitte tamamen kapatacağımızın kararını aldık. Bu yıl uygulamaya başladık. Yapmış olduğumuz bu uygulamayla son kullanma tarihi geçmiş ürün satışında yüzde 97’lik bir düşüş oldu. Denetimlerin bu konuda çok faydası oldu. Yüzde 3’lük bir kısım maalesef hala ısrarla bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaya devam ediyor. Bu kapsamda bu marketi de 3 gün süre ile kapatıyoruz” diye konuştu.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, MİGROS Marketin belediyeyi mahkemeye verdip bir yandan da bozuk ürün satmaya devam ettiğini belirterek şöyle devam etti “Kapatmış olduğunuz MİGROS market bizi ‘Belediyenin kapatma yetkisi yok’ diye mahkemeye verdi. Önce yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Sonra bu karar kaldırıldı ve mahkeme ‘belediye bu konuda yetkilidir halkın sağlığını korumak adına marketleri denetleme işyerlerinin denetleme ve kapatma yetkisi vardır’ diye karar verdi. Şimdi MİGROS Market bunu bir üst mahkemeye taşıdı. Şu anda süreç üst mahkemede devam ediyor. Maalesef bir taraftan da bozuk ürün satmaya devam ediyorlar. Asla ve asla hiçbir yerin bozuk ürün ve son kullanma tarihi geçmiş ürün satmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız. İlk derece mahkemede zaten bu yönde karar verdi. Ben umuyorum ki istinafta da ilk derece mahkemenin verdiği karar yönünde inşallah halkımızın sağlığı adına bir karar çıkar diye ümit ediyorum. Bu konudaki mücadelemiz devam edecek. Yine son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk ürün sattığından dolayı şu anda bu marketin başka bir şubesini üç gün süreyle kapatıyoruz. Bunun tekrarı halinde 7 gün eğer devamı olursa da tamamen kapatmış olacağız” diye konuştu