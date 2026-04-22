Şahinbey Ampute yarı finalde 2-0

Karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergileyen mavi-beyazlı ekip, hem hücumda etkili performansı hem de savunmadaki disiplinli görüntüsüyle dikkat çekti. Kıran kırana geçen mücadelede rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettiren Şahinbey Ampute Futbol Takımı, etkili atakları ve disiplinli savunmasıyla sahadan 2-0 galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

HEDEF HEM LİG HEM KUPA

Takımın hem ligde hem de kupada emin adımlarla ilerlediğini belirten Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, , “Oyuncularımız sahada büyük bir mücadele ortaya koydu. Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselmek bizim için çok önemli. Ancak hedefimiz bununla sınırlı değil. Hem ligde hem de kupada kupa kaldırmak istiyoruz” dedi.

Önlerinde zorlu bir lig karşılaşması olduğuna dikkat çeken Kulüp Başkanı Cuma Güzel, “Pazar günü ligde Trabzon ile karşılaşacağız. Zor bir maç olacak. Oradan da galibiyetle ayrılarak şehrimize lider olarak dönmek istiyoruz. Şahinbey Ampute Futbol Takımı’nın hedefi her zaman olduğu gibi hem ligde hem de kupada şampiyonluk” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TAHMAZOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, takımın başarısında büyük pay sahibi olan Onursal Başkan Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Bu süreçte her zaman yanımızda olan Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na ve tribünde bizleri yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onların desteğiyle daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Şahinbey Ampute Futbol Takımı, elde ettiği bu galibiyetle Türkiye Kupası’nda yarı finale yükselirken, ligde de zirve mücadelesini sürdürerek çifte kupa hedefi doğrultusunda yoluna kararlılıkla devam ediyor.