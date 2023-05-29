  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan beklenmedik Türkiye çıkışı: 6 milyar dolarlık satış yapabiliriz

İngiliz yetkililerden flaş karar: İngiltere Rus varlıklarını iade etmeyecek, kararı aldık! Olay cevap, sıcak gelişme

Türkiye seçimleri dünyanın gündeminde! Seçim sonuçlarını böyle gördüler: Erdoğan'ın açık zaferi...

Altın ve para piyasalarında son durum: Altını, doları olanlar dikkat, yeni tahminler geldi! İşte güncel dolar, altın fiyatları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu paylaşımı yeniden gündem oldu

Meteoroloji'den hava durumu le ilgili paylaşım, tahmin: Çok sayıda kente sarı ve turuncu uyarı! Sağanak yağış uyarısı

Provokatif paylaşımlara soruşturma açıldı

29 Mayıs 2018: Akademisyen/Bürokrat Osman Çataklı'nın vefatı

29 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

CHP'de seçim kavgası! 'Şerefsiz', 'Müptezel'
Aktüel Sahilde gönüllü temizlik
Aktüel

Sahilde gönüllü temizlik

Yeniakit Publisher
2023-05-29 11:36:00 - 2023-05-29 11:36:16
Sahilde gönüllü temizlik

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koleji Özlüce Kampüsü öğrencileri ve Kent Konseyi Çocuk Meclisi işbirliğiyle Gemlik’in Küçük Kumla sahillerinde çevre temizliği yapıldı. Sahildeki atıkları toplayan küçük çevreciler, bu davranışları ile çevreye saygı için önemli bir farkındalığa imza attı.

Bursa’nın sahil kenti kimliğini öne çıkarmak için Mudanya, Gemlik ve Karacabey sınırlarındaki 115 kilometre deniz kıyısı ile İznik ve Uluabat’taki 162 kilometre göl kıyısında Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmalara gönüllü çevreciler de destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu için 24 halk plajında, 30 hektarlık sert zemin ve 76 hektarlık kumluk alanın temizliğini yaparken, Doğa Koleji Özlüce Kampüsü öğrencileri ve Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin katkılarıyla “Kumsalları Temizliyoruz” projesinin 6’ncısı Gemlik Küçük Kumla’da yapıldı.

Ellerine çöp torbalarını alan öğrenciler, kumsalı baştan sona gezip, gördükleri tüm atıkları topladılar. Etkinlik sonunda ‘sahiline sahip çık’ mesajı veren öğrenciler, bu örnek davranışları ile çevre konusunda önemli bir farkındalığa imza attı. Bu arada etkinlik kapsamında Büyükşehir Belediyesi’nde görevli çevre mühendisleri tarafından çocuklara sahillerdeki temizliğin önemi hakkında bilgiler verildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23