  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı | Uzman erbaş alımı başvuru şartları
Ekonomi

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı | Uzman erbaş alımı başvuru şartları

Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alımı başvuru | Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alımı yapacak. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığının uzman erbaş alımına ilişkin şartlar belli oldu. Pek çok kişi uzman erbaş alımı başvuru tarihleri ve alım şartlarını araştırıyor. Peki, sahil güvenlik uzman erbaş alımı ne zaman? | Uzman erbaş başvuru ekranı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 08:54:00 -
Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı | Uzman erbaş alımı başvuru şartları

Uzman erbaş alımı başvuru tarihi | Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alımı yapacak. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığının uzman erbaş alımına ilişkin şartlar belli oldu. Alımla ilgili ilan 16 Aralık Çarşamba günkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, kimler uzman erbaş alımı başvurusunda bulunabilir?

Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı

Uzman erbaş ilanı başvuruları, 17-24 Aralık tarihlerinde e devlet üzerinden yapılacak.

Uzman erbaş alımı başvuru şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

2. En az lise mezunu olmak.

3. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

4. Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (17 Aralık 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri

(yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik

Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “…….. Branşında

Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma

Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Aralık 2020) diğer şartları taşıyor olmak.

BAŞVURU KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E DEVLET BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir
Ekonomi

Yaptırım kararı sonrası TL yorumu: Sürpriz hareketler yaşanabilir

ABD'nin Türkiye'ye yönelik skandal yaptırım kararı sonrası Rabobank'tan TL'ye yönelik çarpıcı bir yorum geldi. Rabobank, yaptırım kararının ..
Türkiye'den doğalgaz açıklaması
Gündem

Türkiye'den doğalgaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nahçıvan doğalgaz boru hattına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
ABD'nin yaptırım kararının ardından NATO'dan 'Türkiye' açıklaması
Dünya

ABD'nin yaptırım kararının ardından NATO'dan 'Türkiye' açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'nin S-400 satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasından üzüntü duyduğunu belirterek, 'Türk..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay