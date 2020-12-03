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Aktüel Sahil Güvenlik Komutanlığından Yunanistan medyasına yalanlama
Aktüel

Sahil Güvenlik Komutanlığından Yunanistan medyasına yalanlama

Yeniakit Publisher
2020-12-03 13:20:49 -
Sahil Güvenlik Komutanlığından Yunanistan medyasına yalanlama

ANKARA (AA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı, Midilli Adası doğusunda tespit edilen düzensiz göçmenlere yardım edilmediğine ilişkin Yunanistan medyasında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, 2 Aralık saat 04.14'te düzensiz göçmen grubu tarafından Türk Sahil Güvenlik birimlerine gelen yardım çağrısı üzerine, düzensiz göçmenlerin konum sorgulaması yapılarak bölgeye en yakın mevkideki Türk Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği belirtildi.

Saat 05.10'da olay mahalline varan Türk Sahil Güvenlik Botu'nun (TCSG 907), bahse konu göçmen botunun Yunanistan sularında olduğunu tespit ettiği ifade edilen açıklamada, bölgede göçmen botuna yakın mevkide Yunan Sahil Güvenlik Botu bulunduğunu gören Sahil Güvenlik ekiplerinin bota yaptığı çağrıya herhangi bir yanıt alamadığı aktarıldı.

Bölgenin Yunanistan suları olması ve çağrılara cevap alınamaması nedeniyle olay mevkisine intikal edemeyen Sahil Güvenlik ekiplerinin, Türk kara sularında acil bir müdahale için saat 05.50'ye kadar hazır bekletildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yunanistan makamları tarafından 2 Aralık'ta Midilli Adası doğusunda Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen bir grup düzensiz göçmenin yardıma ihtiyaç duyduğu ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığına yardım çağrısı yapılmasına rağmen bahse konu göçmen grubuna yardım edilmediği yönünde Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında asılsız iddialar yer almıştır." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Sahil Güvenlik Komutanlığının insan haklarına ve hukuka saygılı şekilde denizde ihtiyacı olan herkesin yardımına koşmaya 7 gün 24 saat hazır olduğu vurgulandı.

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