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Şahika Ercümen Antarktika'da dalış yapacak

- Dünya dalış rekortmeni milli sporcu, 3. Ulusal Antarktik Bilim Seferi kapsamında "beyaz kıta"ya giderek dalış gerçekleştirecek

14 Ocak 2019 Pazartesi 13:38
Şahika Ercümen Antarktika'da dalış yapacak


ANKARA (AA) - Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Antarktika'da dalış yapacak.

Şahika Ercümen, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi teknik koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi" için "beyaz kıta"ya gidecek.

Milli sporcu, 3. Ulusal Antarktik Bilim Seferleri kapsamında ocak ayı sonunda gideceği Antarktika'da dalış gerçekleştirecek.

Araştırma gemisi ile 30 günde kutbu geçecek Şahika, yaptığı açıklamada, zorlu şartlar nedeniyle bu süreçte telefon, internet gibi iletişim organlarının olmayacağını belirtti.

Daha önce insanla karşılaşmamış balinalar, penguenler ve foklarla zorlu bir parkurda dalış yapacağına dikkati çeken Şahika, "Kilometrelerce uzanan buzdağlarına yapacağımız dalışları imkanlar dahilinde görüntüleyeceğiz ve belgeselini yapmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Dünyanın en sıra dışı yerlerinden biri olan bu özel bölgede Türkiye'yi temsil edeceği için çok heyecanlı ve gururlu olduğunu belirten milli sporcu, aynı zamanda Antarktika'ya Türk Bilim Üssü kurulması için gerçekleşecek bu seferin önemine işaret etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 13:38
  1. Antartika
  2. dalış
  3. Şahika Ercümen

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